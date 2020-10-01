Водный кризис
Развитие сюжета: Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться ● Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму ● Дожди не спасут Крым от обезвоживания ● Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь ● Крымский эколог: опресненная вода пригодна для питья
Власти Симферополя заявили о стабильной ситуации с водоснабжением
фото © Новости Крыма
Ситуация с водоснабжением жителей Симферополя стабильная, в отдельных районах зафиксированы незначительные отклонения от графика подачи воды.
Об этом заявил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.
«Количество обращений значительно сократилось, что свидетельствует о том, что население воду получает. Сегодня утром по ряду адресов вода была подана на 30-40 минут позже графика. Эту информацию передали в ГУП РК «Вода Крыма». Также в ночное время проводили завоз воды в резервные емкости, которые расположены в тех районах, в которых будет ограничена подача 1 октября», – цитирует Русина пресс-служба администрации.
По словам заместителя главы администрации – начальника управления образования Татьяны Сухиной, все школы и детсады обеспечены в достаточном объеме. «Все вопросы решаем в рабочем порядке с департаментом городского хозяйства и МБУ «Город», при необходимости обеспечивается подвоз. Нештатных ситуаций по вопросам водообеспечения детсадов и школ на данный момент нет», – отметила Сухина.
Графики подачи воды действуют в Симферополе и окрестных населенных пунктах с конца августа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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