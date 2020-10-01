В Ялтинском горно-лесном заповеднике нашли плантацию именной конопли «Моя прелесть»

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В Ялте полицейские выявили факт культивирования наркосодержащих растений и изъяли у местных жителей партию наркотических средств.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в лесном массиве на территории Ялтинского горно-лесного заповедника обнаружена плантация наркосодержащих растений конопли.

Неподалеку от места культивирования полицейские обнаружили палатку, в которой находились подозреваемые – 43-летний житель Ялты и его 22-летний сын.

Подозреваемые не стали отпираться и рассказали сотрудникам полиции, что приобрели в одном из магазинов бытовых товаров специальное оборудование для культивирования растений, а через сеть Интернет – соответствующие семена.

Подозреваемые тщательно следили за развитием культуры и фиксировали каждую стадию их роста в специальных тетрадях. При этом мужчины соблюдали строгую конспирацию – место, где произрастали кустарники, было скрыто от посторонних глаз и находилось в труднодоступной горной местности. Чтобы различать растения, каждому из саженцев подозреваемые дали имена.

Также сотрудники полиции выяснили, что часть выращиваемых наркосодержащих растений злоумышленники высушили и расфасовали по небольшим пакетам.

В ходе обыска в палатке и на прилегающей территории полицейские изъяли 83 куста внешне схожих с растением конопля, 7 бумажных свертков и 36 полиэтиленовых пакетиков на пазовом замке с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, схожее вещество в не расфасованном виде примерным весом около одного килограмма, приспособления для культивирования растений и два мобильных телефона.

Согласно заключению эксперта, обнаруженные 83 куста общей массой 37,2 килограмма являются наркосодержащими растениями рода Cannabis (конопля). Изъятые свертки также направлены на исследование.

Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.231 Уголовного кодекса РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.;

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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