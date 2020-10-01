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В Севастополе ограничат движение из-за фестиваля вина
В Севастополе 3 и 4 октября пройдет фестиваль сбора урожая и виноделия WINEFEST 2020.
В связи с этим с 11 часов 3 октября до 20 часов 4 октября вводится ряд ограничений для транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Согласно информации, в указанное время вводится временное ограничение максимальной скорости движения всех видов транспортных средств по:
- участку трассы «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, км 7+850 – км 11+250 (от перекрестка ул. Крестовского и ул. Спартаковская до ресторана «Винодельня 78»)
- на участке ул. Крестовского от пересечения с автомобильной дороги «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, до съезда в районе д. 87 по ул. Крестовского).
Также вводится временное ограничение остановки и стоянки всех видов транспортных средств на:
- участке автомобильной дороги 76 К-02 «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, от дома № 66;
- по ул. Крестовского до железнодорожного переезда в районе ресторана «Винодельня 78»;
На это время изменится и схема движения автобусных маршрутов регулярных перевозок по ул. Крестовского, до остановочного пункта «Винный завод «Золотая балка» с заездом в место проведения мероприятий, по следующим маршрутам:
- № 8 «5 км Балаклавского шоссе – Балаклава (через Сапунгорское кольцо)»;
- № 9 «5 км Балаклавского шоссе – пл. 1 Мая – 2-е отделение «Золотой балки»;
- № 34 «Балаклава – 2-е отделение «Золотой балки» – Аквапарк «Зурбаган»;
- № 94 «Балаклава – центр города».
Автомобилистов предупреждают, что будут работать эвакуаторы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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