В Севастополе ограничат движение из-за фестиваля вина

В Севастополе 3 и 4 октября пройдет фестиваль сбора урожая и виноделия WINEFEST 2020.

В связи с этим с 11 часов 3 октября до 20 часов 4 октября вводится ряд ограничений для транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно информации, в указанное время вводится временное ограничение максимальной скорости движения всех видов транспортных средств по:

- участку трассы «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, км 7+850 – км 11+250 (от перекрестка ул. Крестовского и ул. Спартаковская до ресторана «Винодельня 78»)

- на участке ул. Крестовского от пересечения с автомобильной дороги «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, до съезда в районе д. 87 по ул. Крестовского).

Также вводится временное ограничение остановки и стоянки всех видов транспортных средств на:

- участке автомобильной дороги 76 К-02 «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, от дома № 66;

- по ул. Крестовского до железнодорожного переезда в районе ресторана «Винодельня 78»;

На это время изменится и схема движения автобусных маршрутов регулярных перевозок по ул. Крестовского, до остановочного пункта «Винный завод «Золотая балка» с заездом в место проведения мероприятий, по следующим маршрутам:

- № 8 «5 км Балаклавского шоссе – Балаклава (через Сапунгорское кольцо)»;

- № 9 «5 км Балаклавского шоссе – пл. 1 Мая – 2-е отделение «Золотой балки»;

- № 34 «Балаклава – 2-е отделение «Золотой балки» – Аквапарк «Зурбаган»;

- № 94 «Балаклава – центр города».

Автомобилистов предупреждают, что будут работать эвакуаторы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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