В Крыму вырастет размер минимального взноса на капремонт

Власти Республики Крым установили минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2021 году.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Крыма.

«Установить на 2021 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,5 руб за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», – говорится в документе.

В текущем году размер минимального взноса на капремонт составляет 6,16 рубля, что на 5,2% ниже суммы минимального взноса, установленного на 2021 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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