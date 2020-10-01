Власть
В Крыму вырастет размер минимального взноса на капремонт
Власти Республики Крым установили минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2021 году.
Об этом говорится в постановлении Совета министров Крыма.
«Установить на 2021 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,5 руб за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», – говорится в документе.
В текущем году размер минимального взноса на капремонт составляет 6,16 рубля, что на 5,2% ниже суммы минимального взноса, установленного на 2021 год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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