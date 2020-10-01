Общество
В Крыму пройдут Дни памяти «Русского исхода»
В Крыму пройдут Дни памяти, посвященные столетию окончания Гражданской войны на Юге России и 100-летней годовщине «Русского исхода».
Об этом сообщает городской портал Керчи.
В программе мероприятий:
30 октября: торжественное открытие Дней памяти. Круглый стол с участием ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя;
31 октября: военно-исторический фестиваль «Уроки Гражданской войны – Русский Исход 1920-2020». Военно-историческая реконструкция эпизода Перекопско-Чонгарской операции;
1 ноября: Крестный ход и возложение цветов к кресту, установленному на набережной Керчи в память исхода Русской армии и всех, кто не по своей воле покинул Отечество в 1920 году. Работа интерактивных площадок на набережной, военно-историческая реконструкция эпизода «Русского исхода».
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