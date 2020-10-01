В Крыму пройдут Дни памяти «Русского исхода»

В Крыму пройдут Дни памяти, посвященные столетию окончания Гражданской войны на Юге России и 100-летней годовщине «Русского исхода».

Об этом сообщает городской портал Керчи.

В программе мероприятий:

30 октября: торжественное открытие Дней памяти. Круглый стол с участием ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя;

31 октября: военно-исторический фестиваль «Уроки Гражданской войны – Русский Исход 1920-2020». Военно-историческая реконструкция эпизода Перекопско-Чонгарской операции;

1 ноября: Крестный ход и возложение цветов к кресту, установленному на набережной Керчи в память исхода Русской армии и всех, кто не по своей воле покинул Отечество в 1920 году. Работа интерактивных площадок на набережной, военно-историческая реконструкция эпизода «Русского исхода».

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