В Крыму откроют новую ковидную лабораторию

В республике собираются открыть новую лабораторию по выявлению зараженных коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по борьбе с COVID-19 сообщали главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

«Тестирование населения не должно быть меньше 150 человек на 100 тысяч населения. Мы достигли этого показателя, за счет увеличению лабораторной базы, но на этом нельзя останавливаться. У нас на следующей неделе планируется запуск лаборатории 7-ой городской больнице и поэтому показатели будут увеличены. На сегодняшний день у нас показатель тестирования 212.6 на 100 000 населения в сутки», - подчеркнула Пеньковская.

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 90 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая завозные из Украины. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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