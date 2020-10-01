В Крыму экс-директор стройкомпании обвиняется в отмывании денег на объекте ФЦП

Экс-директор стройкомпании в Крыму обвиняется в отмывании денег и мошенничестве при строительстве школы в Феодосии по федеральной целевой программе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Симферополя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты), пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина ввел в заблуждение должностных лиц Службы капстроительства (бывший заказчик объектов ФЦП развития Крыма) о наличии у его компании достаточного опыта для строительства общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне Челноковский массив в Феодосии. Впоследствии с его фирмой был заключен контракт на сумму более 643 млн рублей.

Заказчик перечислил его фирме аванс в размере 210 млн рублей, «частью которых, в размере более 128 млн рублей обвиняемый завладел, получив возможность ими свободно распоряжаться как единственный участник и фактический руководитель предприятия».

С целью легализации денежных средств обвиняемый дал поручение бухгалтеру компании перечислить деньги на счета других предприятий для покупки транспортных средств.

«Осуществив данные финансовые операции, обвиняемый легализовал денежные средства в общей сумме более 6 млн рублей, полученные им преступным путем. Кроме того, на предприятии, возглавляемом обвиняемым, имелась задолженность по выплате заработной платы за период с июня по сентябрь 2018 года перед 10 работниками в размере более 470 тысяч рублей. При этом, обвиняемый, имея возможность выплачивать заработную плату работникам, расходовал денежные средства на иные цели», – добавили в пресс-службе прокуратуры.

По данным сайта Службы капстроительства Крыма, контракт на строительство школы в микрорайоне Челноковский массив был заключен с компанией «Крымспецстрой». Работы на объекте начались в 2016 году. Школа должна была быть готова к концу 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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