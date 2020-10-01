Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Симферополя заявили о стабильной ситуации с водоснабжением ● Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться ● Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму ● Дожди не спасут Крым от обезвоживания ● Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь
В Байдарской долине под Севастополем продолжают высыхать реки
фото © Крым.реалии
В Байдарской долине под Севастополем, где находится снабжающее город водой Чернореченское водохранилище, полностью высохла питающая его река Боса.
В еще одной реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.
В реке Боса, являющейся левым притоком реки Черная, воды уже нет, ее русло полностью высохло.
Другая река – Узунджа, правый приток реки Черная и вторая по полноводности в Байдарской долине, в верхнем течении также полностью высохла. Небольшие озерца воды в русле Узунджи можно увидеть недалеко от места ее впадения в Чернореченское водохранилище в районе села Родниковское.
Ранее глава правительства Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить город водой и выделить для этого дополнительное финансирование.
Развожаев также сообщал, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.
Ранее Гидрометцентр Крыма сообщал, что в августе на полуострове пересохло несколько рек, которые питают водохранилища. Речь шла о реках Альма, Черная и Бельбек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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