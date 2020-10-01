Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму

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За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 30 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. 53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4657 случаев новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3634 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 790 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4173 человека.

Выздоровевших за весь период – 2857 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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