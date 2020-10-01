Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки ● Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму ● COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа ● Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок ● Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма
Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели
фото © vk.com/aksenovrk
За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.
Количество погибших пациентов от COVID-19 увеличилось до 28. Скончался еще один человек – 73-летний мужчина.
«Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы», - уточнили в правительстве.
Всего с пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 1033 человека, в стационарах по состоянию на утро 1 октября находятся 303 человека. За сутки 18 пациентов были выписаны после выздоровления, общее число выздоровевших выросло до 659 человек.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрированы 93 новых случая COVID-19, два пациента скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму. За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа. Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).
Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок. Власти Крыма введут обязательный масочный режим в общественном транспорте, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения коронавируса.
Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты. Крымское правительство решило выделить средства из своего резервного фонда на грантовую поддержку лабораторий, которые проводят диагностические исследования на определение коронавируса методом ПЦР.
Аксенов решил наказать крымских чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что накажет глав крымских администраций городов и районов, а также министерств за неисполнение его поручений.
Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели
За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.
Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу
Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.
27 сентября
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться фото
Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.