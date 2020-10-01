Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели

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За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.

Количество погибших пациентов от COVID-19 увеличилось до 28. Скончался еще один человек – 73-летний мужчина.

«Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы», - уточнили в правительстве.

Всего с пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 1033 человека, в стационарах по состоянию на утро 1 октября находятся 303 человека. За сутки 18 пациентов были выписаны после выздоровления, общее число выздоровевших выросло до 659 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрированы 93 новых случая COVID-19, два пациента скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму. За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.

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