Симферополец пытался обокрасть церковную лавку

Симферополец пытался украсть из церковной лавки икону, браслет из драгоценных металлов, а также бутылку дорогого вина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Неизвестный дважды пытался похитить имущество церкви. Однако злоумышленнику не удалось завершить задуманное – ему помешал настоятель прихода. Мужчина скрылся, не сумев ничего унести с собой», - отметили в ведомстве.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина открыто начал снимать с витрины браслеты, а когда женщина попыталась остановить его, - возмутился, впал в ярость и ударил кулаками по стеклянной витрине.

В магазине алкогольной продукции агрессивный симферополец разбил три бутылки вина, взял еще одну и направился к выходу.

Нарушителем оказался 38-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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