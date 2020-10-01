Севастопольский ливень затопил приют для пожилых и инвалидов

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Насквозь мокрые старики и инвалиды, проживающие в «Теремке», остались практически без крова.

Социальный приют «Теремок» для пожилых людей и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказался затопленным после обрушившейся накануне на Севастополь непогоды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

«Теремок затопило… Полностью. Наши старики и инвалиды мокрые насквозь. Что делать, не знаем. Это финиш», – написала она.

Анастасия Макеева сообщила, что пострадали от непогоды прежде всего те, кто из-за нехватки мест в домиках живет на территории «Теремка» прямо под открытым небом, сооружая спальные места из подручных материалов и предметов мебели. Таких в «Теремке» на сегодняшний день семь человек.

«У нас люди просто на улице, так как в домиках места нет, сейчас большая часть из них сидит в гараже, а те, кто не поместился никуда, сидят пока под навесами-клеенками на улице», – пояснила плачевность ситуации общественница.

По словам Анастасии Макеевой, вопрос смены «места жительства» стариков и инвалидов назревал давно. Один из реабилитационных центров города предлагал волонтерам в аренду частный дом в районе 7-го километра, но, несмотря на активную помощь горожан, для «Сердца Севастополя» это стало непосильной финансовой затратой.

После вчерашнего ливня вопрос переезда стал ребром – по словам Анастасии Макеевой, делать ремонт помещений «Теремка» дорого и бесполезно, места все равно не хватает, поэтому сейчас силы волонтеров брошены на поиски нового помещения.

«Сейчас снова буду эту тему поднимать, что-то искать, потому что здесь только старики и инвалиды, у многих ампутированы конечности, они еле передвигаются, не могут даже сами пойти в магазин», – отметила руководитель «Сердца Севастополя».

В настоящий момент в «Теремке» насчитывается порядка 30 человек, но постоянно проживающих меньше – из-за возраста и проблем со здоровьем многие часто лежат в больницах.

На сегодняшний день, отметила Макеева, от неравнодушных горожан волонтеры по-прежнему ждут посильной продуктовой помощи, а еще очень нужен баллонный газ, чтобы готовить еду, так как электричества в «Теремке» нет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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