Происшествия
Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы
фото © Группа Вконтакте «Севастопольской троллейбус»
Ночное происшествие не повлияло на выход машин на маршруты города.
В результате грозы, что случилась в Севастополе в ночь на 30 сентября, вышли из строя 10 троллейбусов, сообщили в группе «SEV-TROLL» в соцсети. Ее участники живо обсуждают происшествие и выкладывают фотографии-свидетельства, что из строя выведены 10 троллейбусов, в том числе новые «Авангарды».
«Повреждения электрооборудования разной степени, в одной из машин – возгорание», – сообщают участники группы.
В комментариях есть информация, что причиной происшествия стала ночная подзарядка машин, которые «всю ночь стояли под проводами». Молния ударила в провода и пошла цепная реакция...
За уточнением информации «Севастопольская газета» обратилась к главному энергетику ГУП «Севэлектроавтотранс» Федору Шпиленко. Но он отказался от комментариев, сославшись на то, что не читает соцсети из-за отсутствия свободного времени. И вообще готов отвечать на вопросы только с «глазу на глаз» и после официально выданного разрешения департаментом транспорта.
По сути вопроса он лишь ответил, что по количеству выходящих на маршруты транспортных средств плановые показатели до и после 29 сентября полностью совпадают с фактическими.
И все же информацию из первых рук удалось раздобыть: попросивший не называть его имя ответственный работник предприятия подтвердил «Севастопольской газете» выход из строя части электрооборудования троллейбусов. По его словам, такое частенько бывает во время попадания в машины грозовых разрядов. Другое дело, что на предприятии знают, как с этим справляться.
К тому же, в ГУПС «Севэлектротранс» имеется резерв машин, которые позволяет сохранять установленный план выхода на линию.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы
Ночное происшествие не повлияло на выход машин на маршруты города.
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