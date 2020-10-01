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Происшествия

Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы

Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы

фото © Группа Вконтакте «Севастопольской троллейбус»

Ночное происшествие не повлияло на выход машин на маршруты города.

В результате грозы, что случилась в Севастополе в ночь на 30 сентября, вышли из строя 10 троллейбусов, сообщили в группе «SEV-TROLL» в соцсети. Ее участники живо обсуждают происшествие и выкладывают фотографии-свидетельства, что из строя выведены 10 троллейбусов, в том числе новые «Авангарды».

«Повреждения электрооборудования разной степени, в одной из машин – возгорание», – сообщают участники группы.

В комментариях есть информация, что причиной происшествия стала ночная подзарядка машин, которые «всю ночь стояли под проводами». Молния ударила в провода и пошла цепная реакция...

За уточнением информации «Севастопольская газета» обратилась к главному энергетику ГУП «Севэлектроавтотранс» Федору Шпиленко. Но он отказался от комментариев, сославшись на то, что не читает соцсети из-за отсутствия свободного времени. И вообще готов отвечать на вопросы только с «глазу на глаз» и после официально выданного разрешения департаментом транспорта.

По сути вопроса он лишь ответил, что по количеству выходящих на маршруты транспортных средств плановые показатели до и после 29 сентября полностью совпадают с фактическими.

И все же информацию из первых рук удалось раздобыть: попросивший не называть его имя ответственный работник предприятия подтвердил «Севастопольской газете» выход из строя части электрооборудования троллейбусов. По его словам, такое частенько бывает во время попадания в машины грозовых разрядов. Другое дело, что на предприятии знают, как с этим справляться.

К тому же, в ГУПС «Севэлектротранс» имеется резерв машин, которые позволяет сохранять установленный план выхода на линию.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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