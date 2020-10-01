Водный кризис
Развитие сюжета: Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму ● Дожди не спасут Крым от обезвоживания ● Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь ● Крымский эколог: опресненная вода пригодна для питья ● Аксенов поручил выкупать у частников скважины в Крыму
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться
фото © Крым.реалии
Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.
Площадь водного объекта значительно уменьшилась. В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.
Как сообщалось ранее, в Байдарской долине полностью высохли некоторые питающие водохранилище реки. Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.
Ранее глава правительства Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить город водой и выделить для этого дополнительное финансирование.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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