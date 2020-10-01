Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться

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Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.

Площадь водного объекта значительно уменьшилась. В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.

Как сообщалось ранее, в Байдарской долине полностью высохли некоторые питающие водохранилище реки. Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.

Ранее глава правительства Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить город водой и выделить для этого дополнительное финансирование.

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