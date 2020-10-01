Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью около 17 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 79 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
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