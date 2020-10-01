Пострадавшие от селевого потока в Севастополе ждут помощи

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Год назад потоки грязи с камнями затопили гаражный кооператив в Севастополе.

Пострадавший от селя кооператив «Вымпел 2» уже год стоит под завалами мусора. В редакцию телеканала НТС обратились севастопольцы, чье имущество пострадало в результате сильного потопа в 2019 году.

Больше года назад власти города начали разгребать завалы мусора и отходов, которые засыпали территорию кооператива. Но вскоре прекратили помощь. Севастопольцы ждут, когда же местные власти вспомнят о брошенных на полпути делах.

В 2019 году из-за неисправной ливневой канализации, вода, которая скопилась в районе торгового центра «Океан», мощным потоком обрушилась на гаражные кооперативы «Вымпел 1» и «Вымпел 2». Набирая скорость, она сносила на своем пути все. Гаражи кооператива «Вымпел 1» стихия просто снесла вниз, вместе с камнями и грязью. Разбирать завалы на территории кооператива сначала приезжали спасатели МЧС, а после специалисты Департамента городского хозяйства. Однако помощь оказалась недолгой.

«Весь этот мусор оказался на территории гаражного кооператива «Вымпел 2». Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, кто и когда должен был убрать это. Действительно, городские некоторое время оказывали помощь по решению данного вопроса. Техника выезжала порядка 4-х или 5-ти раз. Точно не помню, потому что не фиксировал», – рассказал Вадим Горожанкин, председатель гаражно-строительного кооператива «Вымпел-2».

В какой-то момент техника приезжать перестала. Хотя работы по расчистке оставалось немало, члены гаражного кооператива «Вымпел 2» поняли, что на помощь никто не придет.

«Был обещан ремонт дороги, помимо вывоза строительного мусора, который здесь образовался, был обещан ремонт дороги. Ремонт дороги обещали выполнить после решения вопроса по спуску Котовского. Тогда лично разговаривали с директором департамента транспорта и лично с исполняющим обязанности директора «Севавтодора», – говорит Горожанков.

С тех пор прошло уже больше года, а кооператив «Вымпел 2» по-прежнему засыпан мусором. Некоторые гаражи, крышу которых пробило арматурой и кусками бетона, нельзя расчистить без специальной техники.

«Вот эта ситуация, которая сейчас надвигается, она уже более года. Постоянно идет осыпь камней и бетонных сооружений. В результате этой осыпи проломило крышу гаражного кооператива. Сейчас никто не застрахован от того, что еще одна крыша проломится».

Председатель Вадим Горожанкин не раз писал о проблеме в департамент городского хозяйства Севастополя, с просьбой завершить начатое еще год назад дело. Однако, в ответ чиновники стали писать, что завалы на территории кооператива – это мусор, который накопили сами люди. Так сказано в официальном письме.

Но согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Севастополя, утилизировать отходы обязан Департамент городского хозяйства. Это указано в официальном документе. Сроки по выполнению этих работ давно вышли.

«Здесь находится порядка двух тысяч человек. Это не просто два человека с какими-то личными интересами. На протяжении 40-ка лет, с того момента, как находится здесь этот гаражный кооператив, такой ситуации не было никогда. Она возникла только после того, как отремонтировали дорогу», – говорит Горожанкин.

Люди в очередной раз направили письмо уже в адрес губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в надежде, что он поможет разрешить ситуацию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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