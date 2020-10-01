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Происшествия

Пограничники задержали жителя Керчи с метамфетамином

18:07 четверг, 1 октября 2020
Керчь

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали жителя Керчи, подозреваемого в незаконном сбыте метамфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления.

«В ходе осуществления служебной деятельности на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в поле зрения сотрудников попал житель Керчи 1978 года рождения, который, возможно, участвовал в незаконном обороте наркотических средств», – сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое у мужчины вещество является синтетическим наркотиком – метамфетамином. Также по месту проживания подозреваемого найден ацетилированный опий, расфасованный для внутривенного употребления.

Подозреваемый в момент осмотра жилища находился в наркотическом опьянении. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сейчас он заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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