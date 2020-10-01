Площадь Куйбышева в Симферополе обещают отремонтировать уже в следующем году

Территория площади им. Куйбышева в 2021 году войдет в число общественных пространств, подлежащих капремонту.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«В следующем году эта территория войдет в общественные территории. В этом году мы реализовываем семь территорий, в следующем году будет четыре только, но площадь перед Куйбышевским рынком тоже вошла в их число. В следующем году там будет красиво», – сказала Проценко.

По ее словам, архитектурные предложения по реконструкции площади будут рассматриваться совместно с горожанами. Глава горадминистрации уточнила, что площадь осталось освободить от двух торговых объектов. «Еще два торговых объекта находятся в судах. Сегодня был один суд, и еще один – в ближайшее время. Когда будут приняты решения, пройдет демонтаж. Жители города, думаю, обратили внимание, что практически уже все зачистили. Даже месяц назад был демонтирован остановочный павильон», – отметила Проценко.

Расчистка площади началась с демонтажа признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе в конце августа прошлого года. Снос происходил за счет внебюджетных источников, собственник здания отказался участвовать в этом процессе. Демонтаж бетонной подушки основания снесенного торгового центра «Куб» произвели весной этого года.

Концепцию реконструкции площади Куйбышева власти Симферополя обнародовали еще осенью 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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