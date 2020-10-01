Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.5
воздух +18
море +23

Происшествия

Пассажир и пешеход погибли за сутки на дорогах Крыма

15:09 четверг, 1 октября 2020

За прошедшие сутки на дорогах Республики Крым зарегистрировано девять аварий, из них две обернулись смертью двух человек.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Первое ДТП произошло около 12 дня на трассе Симферополь – Алушта. 29-летний водитель за рулем Audi А4 из-за превышения скорости не справился с управлением, из-за чего машину сначала занесло, а потом выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем «Тата».

В результате столкновения водитель Audi получил перелом основания черепа. Пассажир Audi 1991 года рождения погиб на месте.

Второе смертельное ДТП произошло поздно вечером в районе Феодосии. Около пятнадцати минут одиннадцатого водитель Audi 100, двигаясь через трассу в поселке Приморском со стороны Керчи, совершил наезд на пешехода. В результате аварии 64-летняя женщина, которая шла по проезжей части в попутном направлении получила травмы, несовместимые с жизнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе герой спас бабушку из потопа. Молодой человек буквально вынес женщину на руках.

С затопленного теплохода в Крыму подняли около 18 тысяч боеприпасов. Сотрудники МЧС в ходе обследования затопленного у берегов Феодосии в годы Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес» подняли на сушу и обезвредили около 18 тыс опасных предметов.

Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией. 28 сентября на рейсе Москва — Симферополь пассажирка потеряла сознание. Экипаж, опасаясь за ее состояние, обсуждал вопрос о досрочной посадке.

В Севастополе загорелся торговый центр. В Севастополе сегодня днем произошел пожар в торговом центре «Московский» на проспекте Генерала Острякова.

Власть
Аксенов решил наказать крымских чиновников

Аксенов решил наказать крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что накажет глав крымских администраций городов и районов, а также министерств за неисполнение его поручений.

Власть
«Намаялись уже»: стадион в Ялте не успевают реконструировать в срок

«Намаялись уже»: стадион в Ялте не успевают реконструировать в срок

Подрядчик не успевает до конца года освоить 380 млн рублей в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте.

Коронавирус в Крыму
Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели

Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели

За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.

Водный кризис
Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму

Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму

Строительство опреснительной станции в Крыму может повлиять на прибрежную экосистему и даже привести к появлению заморных зон.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации