«Намаялись уже»: стадион в Ялте не успевают реконструировать в срок

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Подрядчик не успевает до конца года освоить 380 млн рублей в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте.

Такие данные были озвучены на совещании по строительной отрасли Крыма.

В августе глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что подрядчик реконструкции «Авангарда» планирует завершить все работы в марте следующего года. Контракт предусматривает сдачу объекта в декабре 2021 года. К концу лета стадион реконструировали на 18%.

«В том году четыре раза выходили на торги и четыре раза они не состоялись, поэтому контракт был заключен только в декабре. Министром строительства РК Михаилом Михайловичем (Храмовым) и мной был осуществлен выезд в Минспорта РФ, где мы прорабатывали вопрос о переносе программы в непрограммную часть… Подрядчик нам не врал… другого варианта не было», - заявила министр спорта РК Ольга Торубарова.

По данным крымского Минспорта, на сегодня подрядчик успел освоить 60 млн рублей и планирует до конца года выполнить работы на сумму 260 млн рублей. Однако еще 380 млн рублей компания вероятнее всего не успеет освоить в 2020 году.

«Данное предложение не пройдет. Если до завтрашнего дня решения не будет, тогда нужно принимать решение о санкциях в отношении подрядчика… Мы с этим объектом уже намаялись. Действительно, подрядчики четыре раза не выходили на конкурс», - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Проект реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте разработан еще в конце 2016 года, но по разным причинам работы откладывались. В 2019 году был определен исполнитель, заключен контракт. В декабре прошлого года подрядчик приступил к работам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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