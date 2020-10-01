Власть
Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу
фото © Новости Крыма
Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.
По данным следствия Ч., занимая должность начальника ОГИБДД МО МВД России «Сакский», используя должностное положение, вопреки интересам службы и положений Федерального закона «О полиции», из личной заинтересованности, выраженной в поддержании приятельских отношений с родственником С., остановленным для проверки документов, позвонил на мобильный телефон и отдал незаконное распоряжение инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сакский», находящемуся у него в подчинении, о не привлечении гражданина С. к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.3, ч.2, ст.12.3, ч.2, ст. 13.37 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения, документов на автомобиль и полиса ОСАГО), чем превысил свои должностные полномочия и своими действиями нарушил нормальную деятельность органов государственной власти, дискредитируя тем самым должность сотрудника органов внутренних дел, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.
Следствие в обоснование своего ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу указало, что гражданин Ч., подозревается в совершении преступления против государственной власти, интересов государственной службы средней тяжести, максимальное наказание, за которое предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
Проверив доводы сторон, исследовав представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать подозреваемому Ч. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 2 суток до 30 октября 2020 года включительно.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу
Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.
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