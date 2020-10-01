На «Тавриде» улетела в кювет «Мазда»

Сотрудники Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» ликвидировали последствия ДТП на трассе «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Вчера, в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге «Таврида» произошло ДТП, требуется помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что вчера, в 13:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Таврида в районе 255 километра произошло ДТП.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно – спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в количестве 3-х человек и 1 единицы техники, бригада скорой медицинской помощи, ГИБДД.

— По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Mazda» допустил опрокидывание в кювет. Спасатели «КРЫМ-СПАС», при помощи носилок доставили пострадавшего из труднодоступного места к сотрудникам скорой медицинской помощи. Также, был проведен комплекс мер противопожарной безопасности на месте происшествия» — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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