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Происшествия

На мысе Меганом в Крыму спасли туристов

16:32 четверг, 1 октября 2020
Судак

В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4 поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили туристов и доставили их к подножью горы. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Главное управление напоминает о том, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. С 15 сентября продлен срок ограничения на пребывание граждан в лесах на 21 день.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах. Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов. Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.

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