Происшествия
На мысе Меганом в Крыму спасли туристов
В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4 поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили туристов и доставили их к подножью горы. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.
Главное управление напоминает о том, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. С 15 сентября продлен срок ограничения на пребывание граждан в лесах на 21 день.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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