На Херсонщине усилили видеонаблюдение за российскими военными в Крыму

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В командовании объединенных сил ВС Украины сообщают, что принят комплекс дополнительных мероприятий по улучшению видеонаблюдения за российскими военными в Крыму с территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба украинского командования.

«В течение последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым, – сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в разы увеличено количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе Крыма с Херсонской областью.

«Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой «слепой» зоны. Таким образом, нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения», – отметил Наев.

На минувшей неделе завершились военные учения Украины и стран-участниц НАТО «Объединенные усилия-2020», которые проходили с 22 по 25 сентября на юге страны – ​в Херсонской и Николаевской областях, а также в акватории Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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