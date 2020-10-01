Массовое ДТП парализовало Корабельную сторону Севастополя

Утреннее ДТП, произошедшее сегодня на улице Героев Севастополя в районе остановки общественного транспорта «Матрос Кошка», практически парализовало движение на Корабельной стороне города.

«ДТП с участием пяти автомобилей произошло в 7:05. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии», – сообщили ForPost в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Фотографии с места аварии были опубликованы в группе «Автопартнер.Крым» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью многочисленные пользователи отмечали, что утренняя авария вызвала пробки на проспекте Победы, улице Горпищенко, а также на объездной дороге в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

К счастью, в массовой аварии никто не пострадал. Правоохранители ведут проверку.

В тексте использованы материалы: Форпост

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