Власть
Крымские власти обещают владельцам электромобилей бесплатные паркоместа
Правительство Крыма распорядилось предоставить владельцам электромобилей бесплатные парковочные места, оснащенные зарядными устройствами.
Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, размещенном на портале правительства.
«Предоставить на территории Республики Крым владельцам колесных транспортных средств с электрическими двигателями право пользования парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, бесплатно», – сказано в документе.
Такое решение принято в соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета «О плане мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах членах Евразийского экономического союза на 2018-2020 годы».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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