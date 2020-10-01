Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.5
воздух +19
море +22

Власть

Крымские власти обещают владельцам электромобилей бесплатные паркоместа

12:32 четверг, 1 октября 2020

Правительство Крыма распорядилось предоставить владельцам электромобилей бесплатные парковочные места, оснащенные зарядными устройствами.

Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, размещенном на портале правительства.

«Предоставить на территории Республики Крым владельцам колесных транспортных средств с электрическими двигателями право пользования парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, бесплатно», – сказано в документе.

Такое решение принято в соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета «О плане мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах членах Евразийского экономического союза на 2018-2020 годы».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым свяжут поездами еще с пятью регионами России. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс» в ближайшее время запустит новые маршруты в Крым.

Канатная дорога на «Мисхор - Ай-Петри» изменила график работы. На канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» меняется график работы.

Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь. Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» прибыл в Симферополь.

В Керчи до конца года появится 25 «умных» остановок. Всего планируется установить 50 конструкций, половина из которых будут «умными» — с камерами наблюдения и интернетом.

Власть
Аксенов решил наказать крымских чиновников

Аксенов решил наказать крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что накажет глав крымских администраций городов и районов, а также министерств за неисполнение его поручений.

Коронавирус в Крыму
Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели

Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели

За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.

Власть
Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу

Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу

Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.

Водный кризис
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться

Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться фото

Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации