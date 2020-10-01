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Крым свяжут поездами еще с пятью регионами России

10:16 четверг, 1 октября 2020

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс» в ближайшее время запустит новые маршруты в Крым.

Об этом говорится в сообщении на странице перевозчика в Facebook.

«Популярен вопрос о маршрутах в Брянскую и Орловскую области. Мы планируем запуск поезда, который пройдет через эти субъекты Федерации. Кроме того, до конца года планируем связать Крым нашими поездами с Пермью, Омском и Астраханью», – говорится в сообщении.

Поезда в Крым начали ходить с материка по мосту через Керченский пролив в конце 2019 году. В июне 2020 года запущено также грузовое железнодорожное сообщение.

На данный момент поезда в Крым ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Адлера, Ростова-на-Дону, Кисловодска и Вологды.

С момента открытия железнодорожного сообщения с Крымом на поездах «Таврия» проехали около одного миллиона пассажиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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