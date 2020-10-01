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Власть

Канатная дорога на «Мисхор - Ай-Петри» изменила график работы

08:17 четверг, 1 октября 2020
Ялта

На канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» меняется график работы.

Как сообщает пресс-служба дороги, с 1 октября подъем пассажиров будет осуществляться с 10:00 до 17:00, спуск с 10:00 до 18:00.

В августе сообщалось, что власти Ялты снесли девять построек и уволили директора парковки на Ай-Петри.

Ранее в Минкурортов Крыма сообщили, что провели проверку на плато Ай-Петри и выявили ряд нарушений, которые потребовали устранить от администрации Ялты.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» – популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте дороги сообщается, что она внесена в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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