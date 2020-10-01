Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму

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Строительство опреснительной станции в Крыму может повлиять на прибрежную экосистему и даже привести к появлению заморных зон.

Это особенно важно, поскольку речь идет о строительстве в курортном поселке Симферопольского района – Николаевке.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Николай Шадрин.

«Любой процесс опреснения на выходе имеет две жидкости – пресную воду и концентрированный солевой рассол. В мире существующие опреснительные заводы производят в сумме такого рассола около 142 млн кубических метров в день. Что чаще всего делают с этим рассолом? Сбрасывают в море. В масштабе океана это не влияет на соленость, но, как выяснилось в многочисленных исследованиях, это практически всегда ведет к локальным негативным последствиям в прибрежных морских водах – уменьшается биологическое разнообразие, нарушается нормальное функционирование прибрежных морских экосистем, отметим, наиболее продуктивных в море. Нередко это ведет к появлению на дне заморных зон», – цитирует его слова пресс-служба института.

В то же время ученый отмечает, что это не единственный способ утилизации рассола при работе опреснительной станции. Его также можно использовать для получения химических веществ. «Это процесс «грязный» и мало совместимый с курортным поселком. Можно его (рассол) использовать для развития ряда видов аквакультуры и это, на мой взгляд, наиболее разумно», – считает Шадрин.

Он убежден, что авторы идеи строительства станции должны минимизировать ее негативное влияние. Поэтому уже на стадии разработки проекта им стоит сотрудничать с учеными-экологами, чтобы использовать их знания и опыт в этой теме.

По данным ученого, в мире почти 16 тысяч опреснительных станций.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах по строительству первой в России опреснительной станции. Сейчас идет проработка проекта.

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