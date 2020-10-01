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Санкции

ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

20:31 четверг, 1 октября 2020
ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

фото © twitter

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Совет ЕС внес в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, причастные к строительству железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг, 1 октября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в официальном журнале Евросоюза.

В список ЕС внесены компании Ленпромтранспроект, АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

В санкционный список также включены руководивший строительством заместитель директора компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК Гранд сервис экспресс Александр Ганов.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.

«Строительство моста и железнодорожных путей и соединение их с транспортной инфраструктурой полуострова позволили России консолидировать контроль над аннексированными Крымом, продолжив его изоляцию от Украины», - говорится в решении ЕС.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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