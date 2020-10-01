Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму ● COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа ● Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок ● Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма ● Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты
Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки
Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крым за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 68 человек.
За сутки в Крыму было выявлено 93 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 4 567 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 857 человек, из них 49 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа. Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).
Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок. Власти Крыма введут обязательный масочный режим в общественном транспорте, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения коронавируса.
Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты. Крымское правительство решило выделить средства из своего резервного фонда на грантовую поддержку лабораторий, которые проводят диагностические исследования на определение коронавируса методом ПЦР.
Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19. За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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