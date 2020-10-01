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Коронавирус в Крыму

Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки

10:54 четверг, 1 октября 2020

Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крым за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 68 человек.

За сутки в Крыму было выявлено 93 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 4 567 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 857 человек, из них 49 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19. За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.

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