Дожди не спасут Крым от обезвоживания

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Дожди, обрушившиеся на Крым в последние дни сентября, не изменили ситуацию с вододефицитом.

Наибольшее количество осадков выпало на западном побережье полуострова (27 мм) и в восточной части Крыма (29 мм). Но для наполнения водохранилищ необходимы обильные осадки в горных районах и предгорьях. По оценкам специалистов, чтобы ситуация начала улучшаться, нужно, чтобы в течение недели там выпало не менее 100 мм, а в реальности получилось в 10 раз меньше.

Аналогичная ситуация отмечается и в Севастополе: ливни буквально утопили город, но в Байдарской долине осадков было гораздо меньше, и все они сразу впитались в пересохшую землю. Поэтому уровень воды в Чернореченском водохранилище не изменился.

Дожди будут идти на полуострове еще 2 – 3 дня, но будут небольшими и ситуацию с водой не изменят.

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