Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +19
море +22

Водный кризис

Дожди не спасут Крым от обезвоживания

08:24 четверг, 1 октября 2020
Дожди не спасут Крым от обезвоживания

фото © Новости Крыма

Дожди, обрушившиеся на Крым в последние дни сентября, не изменили ситуацию с вододефицитом.

Наибольшее количество осадков выпало на западном побережье полуострова (27 мм) и в восточной части Крыма (29 мм). Но для наполнения водохранилищ необходимы обильные осадки в горных районах и предгорьях. По оценкам специалистов, чтобы ситуация начала улучшаться, нужно, чтобы в течение недели там выпало не менее 100 мм, а в реальности получилось в 10 раз меньше.

Аналогичная ситуация отмечается и в Севастополе: ливни буквально утопили город, но в Байдарской долине осадков было гораздо меньше, и все они сразу впитались в пересохшую землю. Поэтому уровень воды в Чернореченском водохранилище не изменился.

Дожди будут идти на полуострове еще 2 – 3 дня, но будут небольшими и ситуацию с водой не изменят.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Алушты заметили смерч. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео смерча, который пронесся в море у берегов села Утес под Алуштой.

Севастополь затопило и машины поплыли. Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Прогноз погоды в Крыму на среду 30 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 сентября.

В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение. В Севастополе объявлено штормовое предупреждение.

Коронавирус в Крыму
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму

Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму

За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу

Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу

Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.

Водный кризис
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться

Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться фото

Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации