Чернореченское водохранилище в Крыму не пополняется с лета

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Уже больше месяца – с 28 августа – в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, не поступает вода.

Об этом заявили синоптики Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 28 августа прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а с 31 августа – в Партизанское», - сообщили в учреждении.

Серьезные осадки на территории полуострова наблюдались в сентябре всего дважды: 5-6 сентября и 29-30 сентября. Они носили локальный характер и не принесли большого притока воды в реках. Так, в бассейне реки Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, количество воды за месяц составило 70-73% от нормы.

В целом, по наблюдениям специалистов, в течение месяца в верховьях реки Черная сохранялось пересыхание, стока в реке нет уже на протяжении 44 дней. Этому способствовали и высокие температуры воздуха в сентябре.

«В последние сутки месяца прошедшие дожди, местами сильные, не повлияли на уровень рек. Уровни воды в отдельных реках повышались на 1-3 см», - подытожили синоптики.

Как сообщалось, власти Севастополя рассматривали вариант с переброской вод реки Коккозки в Чернореченское водохранилище, чтобы снабдить город водой. Однако глава республики Крым Сергей Аксенов выступил против этого проекта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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