Водный кризис
Развитие сюжета: В Байдарской долине под Севастополем продолжают высыхать реки ● Власти Симферополя заявили о стабильной ситуации с водоснабжением ● Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться ● Гидробиологи предупредили о возможных последствиях работы опреснительной станции в Крыму ● Дожди не спасут Крым от обезвоживания
Чернореченское водохранилище в Крыму не пополняется с лета
фото © Крым.реалии
Уже больше месяца – с 28 августа – в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, не поступает вода.
Об этом заявили синоптики Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 28 августа прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а с 31 августа – в Партизанское», - сообщили в учреждении.
Серьезные осадки на территории полуострова наблюдались в сентябре всего дважды: 5-6 сентября и 29-30 сентября. Они носили локальный характер и не принесли большого притока воды в реках. Так, в бассейне реки Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, количество воды за месяц составило 70-73% от нормы.
В целом, по наблюдениям специалистов, в течение месяца в верховьях реки Черная сохранялось пересыхание, стока в реке нет уже на протяжении 44 дней. Этому способствовали и высокие температуры воздуха в сентябре.
«В последние сутки месяца прошедшие дожди, местами сильные, не повлияли на уровень рек. Уровни воды в отдельных реках повышались на 1-3 см», - подытожили синоптики.
Как сообщалось, власти Севастополя рассматривали вариант с переброской вод реки Коккозки в Чернореченское водохранилище, чтобы снабдить город водой. Однако глава республики Крым Сергей Аксенов выступил против этого проекта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Симферополя заявили о стабильной ситуации с водоснабжением. Ситуация с водоснабжением жителей Симферополя стабильная, в отдельных районах зафиксированы незначительные отклонения от графика подачи воды.
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться. Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.
Симферополец пытался обокрасть церковную лавку. Симферополец пытался украсть из церковной лавки икону, браслет из драгоценных металлов, а также бутылку дорогого вина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В Крыму вырастет размер минимального взноса на капремонт. Власти Республики Крым установили минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2021 году.
Пострадавшие от селевого потока в Севастополе ждут помощи
Год назад потоки грязи с камнями затопили гаражный кооператив в Севастополе.
Аксенов решил наказать крымских чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что накажет глав крымских администраций городов и районов, а также министерств за неисполнение его поручений.
Чернореченское водохранилище в Крыму не пополняется с лета
Уже больше месяца – с 28 августа – в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, не поступает вода.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
29 сентября
COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа
Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).