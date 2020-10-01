Власть
Аксенов решил наказать крымских чиновников
фото © Правительство Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что накажет глав крымских администраций городов и районов, а также министерств за неисполнение его поручений.
Как сообщил Аксенов во время совещания по строительной отрасли, до обеда 1 октября в адрес руководителей направят выговоры.
На неисполнение работ и указаний Аксенова во время совещания пожаловался министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Он сообщил, что практически все распоряжения главы Крыма по графикам инвестиционных программ не были выполнены и теперь в министерстве собираются наказать всех исполнителей.
«А что первые лица не разбираются в этом вопросе, что нет графика? Мне кажется, виноваты руководители, а не исполнители. Мы договаривались, что сами руководители вникают в ситуацию. Чтобы составить график производства работ, которые являются неотъемлемой частью исполнительных документов, которые должны находиться на объекте – это вопрос двух часов времени. Расцениваю просто как нежелание. Поэтому предложение по наказанию подчиненных в министерствах и ведомствах не принимать. Нужно наказать первых лиц – глав администраций, министров, руководителей», – сказал Аксенов.
До этого на совещании он объявил об отставке министра транспорта Сергея Карпова и замглавы Службы автодорог Крыма Антона Суханова.
Ранее Аксенов отчитал чиновников правительства Крыма за затягивание строительства дорог к объектам российской ФЦП («Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя») в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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