Аксенов пригрозил еще одному подрядчику в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил компании «Крым-магистраль», не завершившей работы по капитальному ремонту мостов на улицах Гагарина и Толстого в Симферополе, внесением в список недобросовестных подрядчиков.

Об этом Аксенов заявил сегодня на совещании по вопросам строительной отрасли республики.

«Если у нас подрядчик такой, что даже не берет трубку при звонках от главы администрации, пожалуйста, внесите в перечень тех подрядчиков, с которым ни на каких условиях невозможно будет заключить договор в течение ближайших трех-четырех лет. Чтобы ни на одном объекте данной компании не было, если они не выровняют (ситуацию), – сказал Аксенов. – У нас к этой компании, если я не ошибаюсь, были вопросы на других объектах. Если сегодня к консенсусу не придут и дисциплину исполнительскую не повысят, примите обеспечительные меры».

Движение транспорта по мосту на улице Гагарина было перекрыто 30 ноября прошлого года в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста, и власти открыли его для движения только 21 апреля текущего года. Однако часть работ остается незавершенной до сих пор. Это, в частности, обустройство пешеходной части моста.

Работы по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Салгир по улице Толстого начались в октябре 2019 года. Здесь также были выполнены основные работы и открыто движение, но часть работ не завершена, как и на ул. Гагарина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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