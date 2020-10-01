Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова.

Об этом он сказал во время совещания по строительной отрасли Крыма.

«Я сегодня согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича», – сказал Аксенов.

Новый министр транспорта будет назначен в течение недели. Контроль за работой министерства до назначения руководителя возложен на вице-премьера Евгения Кабанова, курирующего сферу транспорта. «У нас до сих пор, к сожалению, Службой автомобильных дорог не организована работа подрядчиков должным образом, до сих пор не выполняются регламенты, связанные с тем, что мы договаривались: когда фрезой проходят по улице в тот же день сверху должен быть положен асфальт», – добавил Аксенов.

Глава республики также поручил уволить первого зама начальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова. Причиной стало незаключение контрактов на ремонт 15 улиц в Симферополе, за что он и отвечал. «Господину Суханову пожмите руку, коллеги, попрощайтесь сегодня с ним», – сказал Аксенов.

Сергей Карпов был седьмым министром транспорта, назначенным в Крыму с момента возвращения полуострова в состав России. Он был назначен 24 октября 2018 года, до этого возглавлял ныне ликвидированный республиканский комитет дорожного хозяйства. Ранее Карпов возглавлял санкт-петербургское территориальное управление госкомпании «Автодор».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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