Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок ● Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма ● Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты ● Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19 ● В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа
фото © commons.wikimedia.org
Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).
По их расчетам, испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.
Российские эксперты в целом согласны с оценками коллег, но отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончания нынешней пандемии.
«Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено испанкой. Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела».
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты. Крымское правительство решило выделить средства из своего резервного фонда на грантовую поддержку лабораторий, которые проводят диагностические исследования на определение коронавируса методом ПЦР.
Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19. За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. В Крыму впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога, заявила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по COVID-19.
В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки. В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за минувшие сутки.
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу
Сакский районный суд Республики Крым в открытом судебном заседании рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Следственного комитета о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ч., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий.
Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией
Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.
21 час назад
Севастополь затопило и машины поплыли
21 час назад
Уволен министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов
24 часа назад
Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма
16 часов назад
Севастополь: запасы воды в Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться фото
Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.