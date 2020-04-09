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Происшествия -> Наркотики

Жителю Севастополя дали семь лет тюрьмы за нарколабораторию

Четверг
9 апреля 2020
14:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Вынесен приговор суда жителю города Севастополя, обвиняемому в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Следствием установлено, что подозреваемый в подвальном помещении домовладения на окраине города Джанкоя оборудовал нарколабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения. В помещении правоохранителями обнаружено оборудование для производства синтетических наркотиков, а также около 10 литров прекурсора для изготовления мефедрона.

Владелец нарколаборатории задержан в сентябре 2019 года. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 228.4, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное производство прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Читайте: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон

Джанкойский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 апреля 2020: ФСБ пресекла деятельность наркосбытчиков в Керчи. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с пограничниками пресекли деятельность наркосбытчиков в Керчи.

Четверг, 2 апреля 2020: Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками. Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.

Пятница, 27 марта 2020: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/zhitelju-sevastopolya-dali-sem-let-tjurmy-za-narkolaboratoriju-130054/

 
 

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