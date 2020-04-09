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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Жителю Керчи грозит пять лет колонии за «организацию пребывания нелегала»

Четверг
9 апреля 2020
08:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Полицейские возбудили уголовное дело в отношении общественника из Керчи за организацию пребывания нелегального мигранта в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В марте текущего года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Керчи задокументирован факт организации незаконной миграции иностранного гражданина. Руководитель одной из общественных организаций организовал незаконное пребывание по адресу расположения организации иностранного гражданина, который находился на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Всего с начала года выявлено семь фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Составлено 48 административных материалов за совершение правонарушений в сфере миграции. Работа проводилась полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.

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