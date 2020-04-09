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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Житель Керчи попал под уголовное дело за «экстремистские призывы» в YouTube

Четверг
9 апреля 2020
18:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность жителя Керчи, призывавшего в YouTube к «экстремистской деятельности».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что житель Керчи 1965 года рождения подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил ее на видеохостинге YouTube», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении керчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистcкой деятельности. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

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