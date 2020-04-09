Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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9 апреля 2020
Об этом заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
«Несмотря на введение с 1 апреля режима летнего пожароопасного сезона, решение минэкологии о закрытии лесов и указ главы республики о режиме повышенной готовности, граждане продолжают ходить в лес на прогулки, на шашлыки, а некоторые даже через социальные сети на экскурсии приглашают. В итоге в это непростое для нас время мы получаем пожары в горно-лесной местности», – отметил он.
В связи с этим Имгрунт выразил уверенность, что в ближайшее время патрулирование лесов будет усилено, к нему привлекут добровольцев, а суммы штрафов для нарушителей должны быть увеличены как минимум в два раза.
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Глава администрации напомнил о произошедшем 5 апреля пожаре над ялтинским микрорайоном Васильевка, который удалось полностью ликвидировать лишь на следующий день.
«Оказавшиеся в том районе добровольцы-мотоциклисты быстро доставили на место необходимый инвентарь и лично приняли участие в тушении огня. Они хорошо себя показали в деле помощи при возгорании лесов, мобильны, знают местность. Думаю, целесообразно задействовать их для помощи лесникам в патрулировании. Мы рассмотрим возможность выдачи им пропусков», – пообещал Имгрунт.
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