Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов

Контроль за посещением лесов на Южном берегу Крыма в период действия режима повышенной готовности должен быть усилен.

Об этом заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Несмотря на введение с 1 апреля режима летнего пожароопасного сезона, решение минэкологии о закрытии лесов и указ главы республики о режиме повышенной готовности, граждане продолжают ходить в лес на прогулки, на шашлыки, а некоторые даже через социальные сети на экскурсии приглашают. В итоге в это непростое для нас время мы получаем пожары в горно-лесной местности», – отметил он.

В связи с этим Имгрунт выразил уверенность, что в ближайшее время патрулирование лесов будет усилено, к нему привлекут добровольцев, а суммы штрафов для нарушителей должны быть увеличены как минимум в два раза.

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Глава администрации напомнил о произошедшем 5 апреля пожаре над ялтинским микрорайоном Васильевка, который удалось полностью ликвидировать лишь на следующий день.

«Оказавшиеся в том районе добровольцы-мотоциклисты быстро доставили на место необходимый инвентарь и лично приняли участие в тушении огня. Они хорошо себя показали в деле помощи при возгорании лесов, мобильны, знают местность. Думаю, целесообразно задействовать их для помощи лесникам в патрулировании. Мы рассмотрим возможность выдачи им пропусков», – пообещал Имгрунт.

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