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Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

Четверг
9 апреля 2020
10:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
9 апреля 2020


Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

© Новости Крыма

Власти Крыма намерены помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Есть предложение внести изменения в указ по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех граждан, прибывающих в Республику Крым. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком 14 дней с момента прибытия в Крым: не посещать места учебы, работы, общественных мест», – сообщил Гоцанюк.

Всем въезжающим в Крым гражданам будет выдана памятка с контактными данными врачей. «Также на пунктах пропуска – в аэропорту, на Крымском мосту – всем гражданам будет даваться памятка, где обозначены все требования соблюдения режима самоизоляции и контактные номера медицинских учреждений», – добавил премьер-министр.

Эти предложения поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее предполагалось, что на обязательную самоизоляцию будут помещать только граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Вечером в среду стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории Крыма. Один из зараженных – пациент больницы Армянска. Вирус ему могла передать родственница, которая была в Москве и заразилась сама. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.

Со вчерашнего дня больница переведена на обсервацию, прекратила прием и выписку пациентов. Врачи и пациенты – в общей сложности их 124 человека – будут вынуждены провести в больнице минимум 14 дней. Еще несколько десятков человек, в числе которых члены семей и контактировавшие с ними граждане, должны будут соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции дома.

Общее число заразившихся коронавирусом сейчас составляет 26 человек. Семь из них выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения, четверо выздоровели.

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Четверг, 2 апреля 2020: В Керчи торговцев шаурмой передали в руки полиции. На рынках Керчи торговцы чебуреками, шаурмой и самсой вывесили объявление, что их продукция на вынос, но при этом рядом с торговыми точками находились столы, у которых было скопление людей.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/vseh-pribyvajushih-v-krym-budut-otpravlyat-na-dvuhnedelnuju-samoizolyatsiju-130074/

 
 

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