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Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

Четверг
9 апреля 2020
19:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

© pixabay.com

Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Об этом пишет пресс-служба мининформа Крыма.

«Вводится отсрочка платежей за аренду для предприятий, арендующих недвижимость и земельные участки, которые находятся в госсобственности с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. Проводятся переговоры по принятию аналогичных мер по арендной плате за пользование недвижимым имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также с частными арендодателями», – сообщила Кивико.

Кроме этого уточняется, что для предпринимателей разработали кредит по сниженной ставке 3% годовых. Данные кредиты, как сообщается, можно будет брать для выплат зарплат, аренды или комуслуг.

Читайте: Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей

В Севастополе 9 апреля сообщили о новом случае заражения COVID-19. Местные власти утверждают, что больницу с зараженным коронавирусом пациентом оцепили.

Аксенов издал указ, согласно которому всех прибывших в Крым обязали самоизолироваться на две недели.

Утром 9 апреля в Крыму было зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса. Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

Сегодня: Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.

Вчера: Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей. Власти Крыма думают, что на полуострове дешевеют имбирь, лимоны и некоторые овощи. Однако цены на колбасы, рыбу, свинину, растительное масло, молоко и другие товары выше, чем в регионах России.

Вчера: С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог. Со второго полугодия 2020 года в Крыму заработает так называемый российский закон о самозанятых. Ранее норма о налоге на профессиональный доход физических лиц действовала лишь в отдельных регионах России.

 

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