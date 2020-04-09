Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

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Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Об этом пишет пресс-служба мининформа Крыма.

«Вводится отсрочка платежей за аренду для предприятий, арендующих недвижимость и земельные участки, которые находятся в госсобственности с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. Проводятся переговоры по принятию аналогичных мер по арендной плате за пользование недвижимым имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также с частными арендодателями», – сообщила Кивико.

Кроме этого уточняется, что для предпринимателей разработали кредит по сниженной ставке 3% годовых. Данные кредиты, как сообщается, можно будет брать для выплат зарплат, аренды или комуслуг.

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В Севастополе 9 апреля сообщили о новом случае заражения COVID-19. Местные власти утверждают, что больницу с зараженным коронавирусом пациентом оцепили.

Аксенов издал указ, согласно которому всех прибывших в Крым обязали самоизолироваться на две недели.

Утром 9 апреля в Крыму было зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Сегодня : Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.

Вчера : Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей. Власти Крыма думают, что на полуострове дешевеют имбирь, лимоны и некоторые овощи. Однако цены на колбасы, рыбу, свинину, растительное масло, молоко и другие товары выше, чем в регионах России.

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