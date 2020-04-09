Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса

Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

Об этом глава министерства Вадим Волченко заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Нам нужно расширить меры. Мы будем обращаться в Правительство РФ, так как ряд отельных комплексов не попадает под понятие «малый и средний бизнес». Например, если у предприятия учредитель другое юридическое лицо или иностранный учредитель. Мы понимаем, что в общероссийском плане крупный бизнес и небольшой отель на 100-200 номеров в Крыму – это несопоставимые вещи. Тем не менее, они не попадают в льготную категорию», - сказал Волченко.

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Министерство планирует поддержать инициативу предпринимателей, которые просят снизить ставку НДС, налога на прибыль, НДФЛ, получить право отсрочки по всем налогам для всех видов бизнеса, а также ввести мораторий на коммунальные услуги. По мнению Волченко, туризм – это отрасль, которая получила наибольший урон из-за запрета на прием гостей до 1 июня, именно поэтому предпринимателям, работающим в этой сфере, необходимо оказать дополнительную поддержку.

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