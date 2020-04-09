Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом глава министерства Вадим Волченко заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Нам нужно расширить меры. Мы будем обращаться в Правительство РФ, так как ряд отельных комплексов не попадает под понятие «малый и средний бизнес». Например, если у предприятия учредитель другое юридическое лицо или иностранный учредитель. Мы понимаем, что в общероссийском плане крупный бизнес и небольшой отель на 100-200 номеров в Крыму – это несопоставимые вещи. Тем не менее, они не попадают в льготную категорию», - сказал Волченко.
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Министерство планирует поддержать инициативу предпринимателей, которые просят снизить ставку НДС, налога на прибыль, НДФЛ, получить право отсрочки по всем налогам для всех видов бизнеса, а также ввести мораторий на коммунальные услуги. По мнению Волченко, туризм – это отрасль, которая получила наибольший урон из-за запрета на прием гостей до 1 июня, именно поэтому предпринимателям, работающим в этой сфере, необходимо оказать дополнительную поддержку.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня. Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.
Сегодня: Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.
Вчера: Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей. Власти Крыма думают, что на полуострове дешевеют имбирь, лимоны и некоторые овощи. Однако цены на колбасы, рыбу, свинину, растительное масло, молоко и другие товары выше, чем в регионах России.
Вчера: С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог. Со второго полугодия 2020 года в Крыму заработает так называемый российский закон о самозанятых. Ранее норма о налоге на профессиональный доход физических лиц действовала лишь в отдельных регионах России.
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