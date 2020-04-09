В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Сегодня из инфекционной больницы выписаны еще двоих пациентов – они выздоровели. Сейчас в Севастополе остается один заболевший коронавирусной инфекцией, врачи в стационаре продолжают его лечение», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Читайте: На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма
На утро 9 апреля новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в Севастополе не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице остается 16 человек, под наблюдением по месту жительства – 584 человека. Снято с наблюдения по завершению карантинного периода 4452 человека.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило полтора миллиона, сообщает Радио Свобода.
Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.
Вчера: Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске. Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у пациента Армянской центральной городской больницы.
Вчера: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/v-sevastopole-vyzdoroveli-eshe-dvoe-patsientov-s-koronavirusom-130072/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
10:24 Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию
10:15 Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов
10:03 В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом
10:00 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона
09:42 В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры
09:32 В Крыму ночью тушили очередной лесной пожар
09:00 Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается
08:51 Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму