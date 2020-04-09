В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом

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Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Сегодня из инфекционной больницы выписаны еще двоих пациентов – они выздоровели. Сейчас в Севастополе остается один заболевший коронавирусной инфекцией, врачи в стационаре продолжают его лечение», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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На утро 9 апреля новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в Севастополе не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице остается 16 человек, под наблюдением по месту жительства – 584 человека. Снято с наблюдения по завершению карантинного периода 4452 человека.

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