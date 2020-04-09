Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму

В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом

Четверг
9 апреля 2020
10:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Сегодня из инфекционной больницы выписаны еще двоих пациентов – они выздоровели. Сейчас в Севастополе остается один заболевший коронавирусной инфекцией, врачи в стационаре продолжают его лечение», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте: На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма

На утро 9 апреля новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в Севастополе не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице остается 16 человек, под наблюдением по месту жительства – 584 человека. Снято с наблюдения по завершению карантинного периода 4452 человека.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило полтора миллиона, сообщает Радио Свобода.

Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.

Вчера: Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске. Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у пациента Армянской центральной городской больницы.

Вчера: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/v-sevastopole-vyzdoroveli-eshe-dvoe-patsientov-s-koronavirusom-130072/

 
 

Проблемы здравоохранения

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма

Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма

В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор

В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор

На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма

На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.