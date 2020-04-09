В Севастополе предварительно подтвержден новый случай COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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9 апреля 2020
«Первого числа он прилетел на самолете в Симферополь, проследовал в Севастополь, 3 числа почувствовал недомогание, а 7 числа был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в городской больнице №3 им. Даши Севастопольской с признаками в ОРВИ, - сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.
В правительстве уточнили, что это житель Севастополя, который летал в Москву для получения медицинских услуг, несмотря на то, что в городе уже был объявлен режим самоизоляции.
Сейчас этого пациента, а также человека, который летел с ним одним самолетом, перевели в инфекционную больницу Севастополя. Еще два человека, который сопровождали первого пациента, сейчас тоже будут госпитализировать. Один из них – пожилой человек, у которого уже есть признаки пневмонии.
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Подтвержденный диагноз придет из Москвы в ближайшее время.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения.
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