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Коронавирус в Крыму

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В Севастополе предварительно подтвержден новый случай COVID-19

Четверг
9 апреля 2020
14:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


В Севастополе нашли еще одного человека с коронавирусом. Он прилетел из Москвы 1 апреля. Сейчас диагноз предварительно подтвержден.

«Первого числа он прилетел на самолете в Симферополь, проследовал в Севастополь, 3 числа почувствовал недомогание, а 7 числа был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в городской больнице №3 им. Даши Севастопольской с признаками в ОРВИ, - сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

В правительстве уточнили, что это житель Севастополя, который летал в Москву для получения медицинских услуг, несмотря на то, что в городе уже был объявлен режим самоизоляции.

Сейчас этого пациента, а также человека, который летел с ним одним самолетом, перевели в инфекционную больницу Севастополя. Еще два человека, который сопровождали первого пациента, сейчас тоже будут госпитализировать. Один из них – пожилой человек, у которого уже есть признаки пневмонии.

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Подтвержденный диагноз придет из Москвы в ближайшее время.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения.

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