В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры

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В поездах, курсирующих из России в Крым, ввели «антивирусные» меры безопасности.

Теперь количество пассажиров в одном купе и плацкартном отсеке будет уменьшено.

«Размещаем не более двух человек в одном купе и не более трех в плацкартном отсеке. Переселим пассажиров, кто ранее покупал билеты, с верхней полки на нижнюю без дополнительной оплаты», - сообщили в официальных аккаунтах перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в соцсетях.

Кроме того, до 25 мая действует скидка 80% на четвертое место в одном заказе. Ранее в поездах «Таврия» закрыли для посещений вагон-ресторан.

Сейчас через Крымский мост регулярно курсируют поезда «Москва – Симферополь» и «Санкт-Петербург – Севастополь». В конце апреля планируется запуск рейсов из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска в Симферополь и из Москвы в Севастополь, а в мае – рейсов из Москвы и Петербурга до Евпатории и Феодосии.

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Как сообщалось ранее, все люди, прибывающие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, теперь будут направлены на принудительный двухнедельный карантин в обсерваторы. Подобные меры решено принять и в Севастополе, с одним лишь исключением – отбывать карантин можно будет дома.

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