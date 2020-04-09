В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19

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В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Лучшие новости - это отсутствие новостей. У нас инфицированных на территории Республики Крым новых нет на эту минуту», - сообщил Аксенов.

Накануне глава Крыма сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. По информации Аксенова, одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные по семье – их обследовали из-за появлений клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

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С начала пандемии в Крыму выявили 26 зараженных коронавирусом, в Севастополе – 5. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

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