В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: «Артек» отменил все смены до лета Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Апрель 2020
9 апреля 2020
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
«Лучшие новости - это отсутствие новостей. У нас инфицированных на территории Республики Крым новых нет на эту минуту», - сообщил Аксенов.
Накануне глава Крыма сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. По информации Аксенова, одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные по семье – их обследовали из-за появлений клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.
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С начала пандемии в Крыму выявили 26 зараженных коронавирусом, в Севастополе – 5. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Сегодня: В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом. Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.
Сегодня: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило полтора миллиона, сообщает Радио Свобода.
Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.
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