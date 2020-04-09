В Крыму ограничат доступ в леса

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В Крыму и еще 26 регионах России введен особый противопожарный режим в лесах, в период действия которого доступ в лесные зоны будет ограничен.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рослесхоз.

Особый режим вводится в связи с высоким риском возникновения пожаров – четвертый класс опасности. Кроме посещения лесов также запрещается жечь сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы в городах и селах. В Краснодарском крае и в Забайкалье и вовсе введен режим ЧС.

На сегодня по всей территории России спасатели тушат 52 крупных лесных пожара, площадь которых достигает почти 13 тыс. га. На борьбу с огнем брошено 500 единиц наземной техники и 2,4 тыс. пожарных.

«Продолжаются работы по тушению пожаров в Забайкальском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Республике Бурятия, Краснодарском крае, Брянской области, Псковской области, Республике Крым и Амурской области», - сообщили в Рослесхозе.

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В пятницу, 5 апреля, стало известно, что в районе Большой Ялты загорелось два гектара леса, в тушении которого участвовали более 50 спасателей. До этого в крымском главке МЧС предупреждали об усилении северо-восточного ветра 17-22 м/с.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок заявило, что Крым не полностью готов к лесопожарному сезону 2020 года. В республике, как и в других регионах были выявлены такие недоработки, как неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения, отсутствие заключенных договоров на авиалесозащиту.

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Сегодня : Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов. Контроль за посещением лесов на Южном берегу Крыма в период действия режима повышенной готовности должен быть усилен.

Четверг, 2 апреля 2020 : Крым не готов к лесным пожарам. Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок назвала регионы, которые не полностью готовы к лесопожарному сезону 2020 года.

Понедельник, 30 марта 2020 : Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день. Крымские леса закрыты для посещения с 30 марта.

Суббота, 14 марта 2020 : В Севастополе собираются ввести пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон будет введен в Севастополе с 23 марта из-за увеличения среднесуточной температуры.