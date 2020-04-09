В Крыму ночью тушили очередной лесной пожар

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Бахчисарай
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9 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.
К месту происшествия выехали: 3 единицы техники и 9 человек личного состава ГУ МЧС России по Республике Крым, а также сотрудники Верхореченского лесничества, и Национального парка «Крымский. Всего 36 человек и 12 единиц техники.
По прибытию к месту пожара было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1 га.
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К месту пожара выехал личный состав 7 ПСЧ, во главе с заместителем начальника ГУ России по Республике Крым по государственной противопожарной службе, полковником внутренней службы Еременко А.М.По состоянию на 19.35 пожар локализован на площади 1 га.
Проводится окарауливание.
По состоянию на 08.00 09.04.2020 г. пожар ликвидирован на площади 1 га.
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