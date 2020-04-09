В Крыму ночью тушили очередной лесной пожар

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение с информацией о том, что на территории Верхореченского лесничества произошло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

К месту происшествия выехали: 3 единицы техники и 9 человек личного состава ГУ МЧС России по Республике Крым, а также сотрудники Верхореченского лесничества, и Национального парка «Крымский. Всего 36 человек и 12 единиц техники.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1 га.

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К месту пожара выехал личный состав 7 ПСЧ, во главе с заместителем начальника ГУ России по Республике Крым по государственной противопожарной службе, полковником внутренней службы Еременко А.М.По состоянию на 19.35 пожар локализован на площади 1 га.

Проводится окарауливание.

По состоянию на 08.00 09.04.2020 г. пожар ликвидирован на площади 1 га.

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